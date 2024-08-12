Воронеж, 12 августа, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Российские военные ночью 12 августа обезвредили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью, написал губернатор Александр Гусев.

MOD Russia/Global Look Press

Ранее он проинформировал об уничтожении одного дрона в над территорией региона. Перехватом дронов занимались силы противовоздушной обороны (ПВО) России.

«За ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

По информации Гусева, ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Он отметил, что режим опасности атаки БПЛА в области отменяется.

Министерство обороны РФ в свою очередь привело данные о том, что в ночь с 11 на 12 августа в Воронежской области военные нейтрализовали два беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в ночное время средства ПВО сбили над территорией Воронежской области 15 дронов ВСУ. Также стало известно, что осколки одного из этих БПЛА в результате падения повредили коммунальный объект и административное здание в Воронеже.