Белгород, 12 августа, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области через погранпереход «Колотиловка», заявил российский военный корреспондент Александр Коц.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всё по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идёт пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой», — написал военкор в своём Telegram-канале.

По его словам, ВС России не допустили прорыва противника на территорию региона. На данный момент идёт атака ВСУ на пограничный переход «Колотиловка» в Краснояружском районе, из которого местные власти уже объявили эвакуацию, добавил Коц.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка 13 населённых пунктов остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии в Грайворонском городском округе региона.

Перед этим, вечером 11 августа, украинские военные совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области.

Ранее в Белгородской области, а также в Курской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции (КТО). Решение приняли из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.