Екатеринбург, 13 августа, 2024, 02:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в ночь на 13 августа произошёл взрыв, затем на месте возник сильный пожар. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Отмечается, что звуки взрыва слышали рядом с торговым центром «Мега». По словам очевидцев, после этого загорелся дом в коллективном садовом товариществе на площади 250 кв. м.

Информация о пострадавших и причинах инцидента не приводится.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что пожар возник в коллективном садовом товариществе. Загорелся дом и надворные постройки. К тушению привлекли 13 специалистов и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа в Нижнем Тагиле квартиры в двух подъездах жилого пятиэтажного дома на улице Сибирской обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. Под завалами погибли десять жителей, 26 пострадали, ещё 16 были спасены.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту. Правоохранители 6 августа задержали трёх работников газовой службы «Газэкс», обслуживавшей дом, на следующий день им предъявили обвинения по уголовному делу о взрыве газа.

До происшествия жители Нижнего Тагила регулярно обращались к главе города с жалобами на работу «Газэкс». В числе прочих были сообщения о том, что сотрудники компании плохо проверяют газовое оборудование.