Екатеринбург, 7 августа, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинения трём сотрудникам газовой службы «Газэкс» по уголовному делу о взрыве газа и обрушении подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщила 7 августа пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

ИЗВЕСТИЯ

«Сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества», — говорится в сообщении.

В ходе расследования специалисты установили, что причиной взрыва стало скопление газовоздушной смеси. Это произошло из-за того, что работники проводили ненадлежащее обслуживание газового оборудования.

Расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства дела и закрепляют доказательную базу. Центральный аппарат СК поставил следствие на контроль.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В доме обрушились два подъезда. По завалами погибли 10 жителей, пострадали ещё 26.

6 августа стало известно о задержании мастера и двух слесарей «Газэкс». Следователи настаивают на их аресте.

ИА Регнум установило, что жители Нижнего Тагила регулярно обращались к главе города Владиславу Пинаеву с жалобами на работу «Газэкс». В том числе были сообщения, что работники плохо проверяют газовое оборудование.

6 августа Минздрав России сообщил, что в больницах продолжают лечиться в стационаре восемь пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей. Двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии.