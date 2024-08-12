Курск, 13 августа, 2024, 01:39 — ИА Регнум. На территории Курской области ночью 13 августа объявили опасность атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он призвал население сохранять бдительность и заверил, что подразделения ПВО находятся в готовности для отражения возможной атаки.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. В ходе боёв на этом направлении ВСУ потеряли по состоянию на 12 августа до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии, уточнили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.