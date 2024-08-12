Шебекино, Белгородская область, 12 августа, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Порядка 50—70% жителей белгородского Шебекино покинули город, напряжение среди населения продолжает расти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Также Гладков на совещании по ситуации в приграничных с Украиной российских регионах заявил, что за последнее время сильно возросло количество обстрелов со стороны украинских военных. Самой напряжённой остаётся ситуация в городе Шебекино, добавил он.

По словам губернатора, за 2,5 года в Белгородской области пострадало более 30 тыс. домов и квартир. На данный момент власти региона восстановили 25 тыс. объектов недвижимости.

«В 2024 году ранено почти 300 человек, 36 человек погибли, в день мы имеем от трёх до пяти атак, в основном из ствольной артиллерии и РСЗО. По нашим расчётам, порядка 50—70% (населения. — Прим. ред.) города покинули территорию», — заключил Гладков.

12 августа в Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района в связи с активностью ВСУ на границе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа военные ВСУ совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области. Вязовое дважды было обстреляно ВСУ из миномётов, в связи с чем в селе была повреждена кровля нежилого дома и линия электропередачи.

В этот же день украинские военнослужащие обстреляли Шебекино в Белгородской области. В ходе инцидента пострадали четыре человека. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Чуть позже в этот же день ВСУ вновь обстреляли город. В результате один мирный житель получил ранения.

Помимо этого, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил боеприпас. От взрыва разбились стёкла частного дома, осколки задели забор и легковой автомобиль.