Краснояружский район, Белгородская область, 12 августа, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Власти Краснояружского района Белгородской области, где 12 августа началась эвакуация местных жителей из-за активности украинских боевиков, приняли решение закрыть въезд на территорию. Об этом написал в Telegram-канале глава района Андрей Миськов.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Миськов предупредил, что оперативная обстановка в районе остаётся напряженной. Закрытие въезда, по словам главы района, «вынужденная временная мера» для безопасности населения.

«Прошу с пониманием отнестись к этому решению и чётко следовать рекомендациям», — обратился Андрей Миськов, добавив, что оставленных домашних животных кормить будут бойцы самообороны — для этого нужно оставить заявку в личных сообщениях в его соцсетях. Также он просил не беспокоиться за сохранность имущества.

Как сообщало ИА Регнум, власти США в частном порядке обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных баллистических ракет для ударов по российским военным базам. В этом признался журналистам заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжёлая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.

Вооружённые силы Украины нанесли удары по трём населённым пунктам в Белгородской области, в результате чего один человек пострадал. Об этом 11 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ 11 августа не менее 46 раз ударили беспилотниками по Белгородской области. Кроме того, по данным губернатора региона, боевики совершили за этот период времени по меньшей мере 39 обстрелов области.