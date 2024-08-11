Белгород, 11 августа, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Украинские военные совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области, сообщил 11 августа глава региона Вячеслав Гладков.

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«Ещё два населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. В Мокрой Орловке в результате атаки двумя дронами-камикадзе посекло крышу и сарай частного дома. Ещё один беспилотник повредил легковой автомобиль.

В Вязовом, которое ВСУ дважды обстреляли из миномётов, посекло кровлю нежилого дома и повредило линию электропередач. Потребителей уже переключили на резервные линии.

Как сообщало ИА Регнум, днём 11 августа украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области. Из-за удара пострадали четыре человека. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позже ВСУ вновь совершили обстрел Шебекино. Один мирный житель получил ранения. Его доставили в больницу. Кроме того, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил боеприпас. От взрыва в частном доме разбило стёкла, осколки которого задели забор и легковой автомобиль.

Ещё один беспилотник сдетонировал возле частного дома в селе Борки. Из-за этого выбило окна и посекло фасад постройки.