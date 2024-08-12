Минск, 12 августа, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку у границ с Белоруссией, в Польше и странах Прибалтики, заявил 12 августа официальный представитель государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский.

Michal Fludra/Global Look Press

Кроме того, Польша и страны Прибалтики продолжают возводить заградительные сооружения на границе, устанавливая на отдельных участках бетонные блоки, сказал Бычковский в ходе YouTube-стрима проекта «Минск — Москва».

«В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса», — заявил глава комитета.

Подразделения пограничных ведомств указанных стран ведут охрану границы с Белоруссией в усиленном режиме с привлечением армейских и специальных подразделений, а также полиции, добавил Бычковский.

Как передавало ИА Регнум, власти Польши 1 августа начали операцию по усилению противовоздушной обороны на границе с Белоруссией. Польские СМИ сообщали, что основная цель операции — «защита воздушного пространства страны от объектов, незаконно нарушающих её границы», особенно объектов, летящих на малых высотах.

31 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти республики начали формировать новую дивизию на границе с Белоруссией, которая будет состоять из танков США и Южной Кореи. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных (с Украиной) границ республики накаляется. Ранее белорусский лидер заявлял о подготовке Западом вторжения в страну. Он также отмечал, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске.

Белоруссия при необходимости в полной мере использует право на самооборону, заявил 10 августа МИД страны, комментируя запуск военных беспилотников ВСУ на территорию Белоруссии.