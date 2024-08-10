Минск, 10 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Белоруссия в полной мере использует право на самооборону. Об этом заявили в пресс-службе МИД государства, комментируя запуск украинских военных беспилотников на территорию страны.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Белоруссия будет в полной мере использовать своё право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия», ― говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве также заявили, что инцидент с пролетом БПЛА с Украины радикально эскалирует ситуацию и является опасной попыткой начать конфликт в регионе. Поэтому Белоруссия инициирует консультации с союзниками и партнёрами, а также по линии международных структур.

«Киев совершает провокации в отношении Минска при подстрекательстве известных внешних игроков», ― подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 9 августа сообщил о том, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. Воздушное пространство беспилотники украинской армии нарушили в Костюковичском районе.

Министр обороны Виктор Хренин 10 августа сообщил, что Лукашенко на фоне складывающейся на Украине и в Курской области обстановки поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации. По его словам, подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии уже получили задачи выдвинуться в район украинской границы.

Глава минобороны также отметил, что пролёт украинских беспилотников над территорией Белоруссии можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.

Лукашенко 10 августа заявила, что Белоруссия уведомила руководство Украины об ответных мерах на любые провокации со стороны Киева. Он отметил, что главной задачей для него является не допустить конфликта в республике. Белорусский лидер также добавил, что намерен лично на месте решить вопрос с напряжённой ситуацией на границе с Украиной.