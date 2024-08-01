Варшава, 1 августа, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Власти Польши 1 августа приступили к проведению операции по усилению противовоздушной обороны на восточной границе, которая получила кодовое название «Воздушная заря», пишет газета Rzeczpospolita.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

Отмечается, что основной целью операции является «защита воздушного пространства страны от объектов, незаконно нарушающих её границы».

Уточняется, что особое внимание будет уделено «объектам, совершающим незаконное нарушение границы, в том числе на малых и очень малых высотах».

Ответственным за координацию операции «Воздушная заря» будет оперативное командование видов вооруженных сил республики.

Так, во время проведения операции будет вестись постоянный мониторинг воздушного пространства, также предусмотрено выявление нарушений и их нейтрализация и сотрудничество с союзниками и государствами, которые граничат с Польшей.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти республики начали формировать новую дивизию на границе с Белоруссией, которая будет состоять из танков США и Южной Кореи.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Туск выразил надежду, что к финансированию фортификации границы присоединится и Евросоюз. По его утверждению, граница с Белоруссией является не только внешней границей Польши, но и всего ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется. До этого белорусский лидер заявлял о подготовке Западом вторжения в страну. Он также отмечал, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске.