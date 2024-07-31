Варшава, 31 июля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Власти Польши начали формировать новую дивизию на границе с Белоруссией, которая будет состоять из танков США и Южной Кореи, заявил 31 июля министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

«В процессе создания находится 1-я пехотная дивизия Легионов. Одна из бригад дивизии будет размещена в Белостоке, на границе с Белоруссией», — цитирует его телеканал TVP Info.

По его словам, размещение дивизии является «хорошей новостью» для восточного фланга НАТО. В состав подразделения войдут южнокорейские танки К2 Black Panther, К9 Thunder и гаубицы Krab, а также американские Abrams.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что власти запланировали выделение почти 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией. По словам чиновника, «непроходимое усиление» разработано Силезским политехническим университетом совместно с инженерами.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Туск выразил надежду, что к финансированию фортификации границы присоединится и Евросоюз. По его утверждению, граница с Белоруссией является не только внешней границей Польши, но и всего ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется. До этого белорусский лидер заявлял о подготовке Западом вторжения в страну. Он отмечал, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске. По словам белорусского лидера, в страну забрасывают диверсантов, осуществляют попытки создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.