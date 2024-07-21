Красногоровка, ДНР, 21 июля, 2024, 06:05 — ИА Регнум. В городе Красногоровке Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские боевики расстреливали местных жителей, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки российских войск с позывным Мамай.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Были прецеденты, изначально, работая в Красногоровке, людей просто расстреливали», — сказал замкомбрига.

Об этом также говорили взятые в плен украинские военнослужащие. Они утверждали, что был негласный указ по уничтожению гражданского населения, которое выходило на улицу якобы в ожидании российских войск, раз остались.

Одна из жительниц Красногоровки добавила в беседе с журналистами, что украинские артиллеристы пытались уничтожить группу беженцев во время эвакуации из города. Женщина вспомнила, как именно российские военнослужащие спасли от гибели семью из трёх человек, Они отвлекли огонь артиллерии ВСУ от мирных граждан на себя.

Как передавало ИА Регнум, десятки тел погибших из-за украинских боевиков мирных жителей обнаружили в подвалах домов на брошенной части Торецка в ДНР. По словам представителя силовых структур, кто-то погиб в результате сброса боеприпаса с беспилотника, часть расстреляли или же забросали зажигательными снарядами. Среди погибших в основном пожилые люди. Также встречается немало гражданских мужчин в разном возрасте.

В июле газета The New York Times сообщила о расстреле боевиками ВСУ раненого безоружного российского солдата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, отметила, что в большинстве случаев зарубежные СМИ намеренно не замечают и замалчивают факты издевательств и зверств нацистов. «Нельзя поддаваться на уловки», не знать и не видеть того, что все факты были СМИ Запада представлены российской стороной, в том числе и жителями Донбасса, отметила дипломат.