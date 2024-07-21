Красногоровка, ДНР, 21 июля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Освобождение Красногоровки в Донецкой Народной Республике идёт к завершению. Об этом рассказал замкомандира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ с позывным Мамай на видео, опубликованном Минобороны.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

По словам бойца, обстановка стабильная, управляемая и напряженная — операция идёт уже к завершению.

«Город почти полностью освобождён, остаются считаные улицы, считаные дома», — заверил Мамай.

Он пояснил, что сложность завершения операции заключается в том, что в городе много мирных жителей, которых украинские боевики не пускают ни в одну, ни в другую сторону, гуманитарного коридора нет.

Замкомандира указал, что взятые в плен украинцы признаются, что их командование ставило задачу не брать российских пленных, а также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие ВС РФ.

Работа штурмовых групп требует особых «хирургических действий» для не нанесения вреда мирному населению при освобождении.

«Заходим, освобождаем дома, выводим людей, берем пленных, закрываем улицы, закрываем кварталы. Сложность заключается в том, что подразделения украинских войск не дают вывести раненых, гражданских», — пояснил Мамай.

Военный рассказал, как по гражданскому автомобилю ударил FPV-дрон ВСУ. К счастью, мирных жителей удалось спасти.

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От удара украинского беспилотника по детской площадке в Шебекино Белгородской области 11 июля погиб 16-летний боксёр. Подросток оказался в числе восьми раненных во время теракта детей. За его жизнь несколько дней боролись врачи.

Военнослужащие ночью 20 июля нейтрализовали 27 украинских беспилотников над Смоленской и Ростовской областями.