Курск, 12 августа, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России взяли в плен штурмовую группу бригады ВСУ, всего в плен попали пять украинских бойцов, пишет «Российская газета» со ссылкой на силовые структуры.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На территории Курской области в плен взята целая штурмовая команда ВСУ. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из командиров бригады проходит подозреваемым по уголовному делу, о котором ранее сообщил Следственный комитет России.

12 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео с взятым в плен в Курской области украинским военным 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По его словам, ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а потом до Белгорода. Основная цель была в том, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 12 августа, до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.