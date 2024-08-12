Москва, 12 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Потери ВСУ драматично для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных подразделений, заявил 12 августа президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации на российской границе.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы государства, главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, который, судя по всему, своим и не считают.

«Потери Вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

12 августа в Министерстве обороны РФ заявили, что общие потери ВСУ за всё время боевых действий на курском направлении составили до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.

Ранее Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.