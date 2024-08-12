Дублин, 12 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область и удары по Запорожской АЭС являются безумием, заявил 12 августа ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Владимир Гердо/ТАСС

«Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Владимир Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие», — написал он.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения Вооружённых сил РФ остановили ВСУ в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным на 12 августа с начала боёв на этом направлении противник потерял до 1610 военных, а также 32 танка, 23 бронетранспортёра и другую технику.

The Times ранее написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ. Украинские военные применили для удара по АЭС дрон-камикадзе, в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем станции. На работе атомной электростанции это никак не сказалось.

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов, которые наносятся ВСУ по ЗАЭС. Также он заявлял, что атака ВСУ на Курскую область является очередной масштабной провокацией Киева. Глава государства подчеркнул, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.