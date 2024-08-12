Пекин, 12 августа, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Китай обратил внимание на ситуацию в Курской области и призывает к деэскалации конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

Илья Питалев/РИА Новости

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в Курской области, где произошло вторжение ВСУ, МИД сообщил, что Китай обратил внимание на произошедшее. Представители ведомства отметили, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна — Пекин призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, в том числе не допускать эскалации вооруженного конфликта, не провоцировать усиление огня, а также боевые действия не должны распространяться вовне.

В министерстве добавили, что Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть «конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса».

7 августа официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены запросить разъяснения у киевского режима относительно атаки ВСУ.

10 августа британская газета The Times написала, что атакой на Курскую область глава киевского режима Владимир Зеленский предпринимает отчаянную попытку спасения Киева от неизбежного поражения в конфликте. По словам автора публикации, многие сочтут это впустую потраченными жизнями бойцов ВСУ и напрасно потерянной техникой, которая могла бы пригодиться украинской армии в Донбассе.

11 августа отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис написал, что нападение ВСУ на Курскую область может обернуться для них катастрофическими последствиями и никаким образом не повлияет на ход конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на территорию России. Дипломат также назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом, который направлен против мирного населения.