Ростов-на-Дону, 12 августа, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализованы и ликвидированы четыре украинских беспилотника на юго-западе Ростовской области. Об этом 12 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Минувшей ночью силами ПВО с помощью средств радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы и уничтожены четыре БПЛА на юго-западе Ростовской области», — уточнил глава Ростовской области.

Губернатор отметил, что пострадавших в результате атаки дронов нет. Информация о возможных разрушениях не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российская система ПВО за ночь 7 августа уничтожила в общей сложности 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в четырёх регионах России. Над территорией Белгородской области военные нейтрализовали три дрона, а над Курской областью — четыре. Ещё по два беспилотника удалось обезвредить в небе над Воронежской и Ростовской областями.

В течение ночи на 3 августа регион, по данным Минобороны, атаковали 36 вражеских дронов. По информации главы региона Голубева, в результате атаки украинских дронов были выбиты стёкла в некоторых школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях в Морозовском районе. Здесь был объявлен режим ЧС.

Кроме того, дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе, в результате на одном из резервуаров начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.