Грайворонский район, Белгородская область, 12 августа, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Около 13 населённых пунктов остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом 12 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Без света остаются следующие населенные пункты: села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье», — уточнил глава региона.

Гладков пояснил, что устранение последствий аварии службы начнут после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области. Вязовое ВСУ дважды обстреляли из миномётов, в селе посекло кровлю нежилого дома и повредило линию электропередач.

Днём 11 августа украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области. Из-за удара пострадали четыре человека. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в тот же день ВСУ вновь совершили обстрел Шебекино. Один мирный житель получил ранения. В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил боеприпас, от взрыва в частном доме разбило стёкла, были повреждены также забор и легковой автомобиль.

Ещё один беспилотник сдетонировал возле частного дома в селе Борки, взрывом в доме выбило окна и посекло фасад постройки.