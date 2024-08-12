Москва, 12 августа, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков перед своим задержанием знал о проверке, которая проводилась по делу о мошенничестве с поставкой оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

По словам собеседника, изначально мужчина фигурировал в расследовании в качестве свидетеля и дал следствию соответствующие показания.

«Генерал армии был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере», — сказал источник, которого цитирует Lenta.ru.

После того как следователи собрали доказательства, они решили задержать Булгакова, которого затем суд отправил под арест.

Как сообщало ИА Регнум, информация о задержании генерала Булгакова появилась 26 июля. После генерала отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»).

Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в Вооружённые силы РФ некачественного продовольствия по завышенным ценам. На имущество и банковские счета Булгакова были наложены обеспечительные меры.

6 августа журналистам в правоохранительных органах рассказали о том, что следователи приобщили к указанному делу содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов дела Булгакова.

7 августа стало известно, что генералу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Булгаков работал замминистра обороны с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.