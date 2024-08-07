Москва, 8 августа, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение экс-заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

«Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — сказал собеседник, слова которого приводят «Известия».

По словам источника, оно касается поставок определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Собеседник также уточнил, что «Грязинский пищевой комбинат», о котором СМИ упоминали ранее, пока не фигурирует в материалах уголовного дела, по которому проходит Булгаков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля появилась информация о задержании генерала Булгакова. Во время работы в Минобороны РФ он отвечал за материально-техническое обеспечение ведомства. Суд отправил генерала под арест в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»).

Его заподозрили в участии в коррупционной схеме, касающейся поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. Кроме того, стало известно, что по указанному делу в апреле задержали троих членов совета директоров «Грязинского пищевого комбината» — Александра Михаленко, Валерию Ковалевич и Эльвиру Смирнову.

В деле также фигурирует АО «Военторг», которое, по версии следствия, могло быть «прослойкой» между Минобороны и «Грязинским пищевым комбинатом». В правоохранительных органах журналистам заявили, что организованная группа, деятельность которой расследуется в деле о сухпайках для российской армии, распределила функции между представителями компаний, занимавшихся производством такой продукции.