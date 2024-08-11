Симферополь, 11 августа, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Всю территорию Украины, которая не войдёт в состав России, ждёт участь санитарной зоны, заявил 11 августа журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик отметил, что киевский режим делает всё, чтобы находящаяся под его контролем территория была непригодной для жизни. По его словам, если такая политика продолжится, то жители окончательно покинут Украину, а промышленность и инфраструктура там развалятся.

«Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название «Украина», это не первый и не второй такой период», — процитировали Константинова «Известия».

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Нина Южанина в июле заявила, что из-за ухудшения энергоснабжения на Украине к зиме там останутся только выжившие пенсионеры. Семьи с детьми в таких суровых условиях не смогут справиться с трудностями, которые на них навалятся, добавила она.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев призвал украинцев не жаловаться на жаркую погоду и невозможность включать кондиционеры из-за нехватки электроэнергии, а обливаться водой из колодцев и прудов. После шквала критики он удалил опубликованный в Telegram-канале пост.

Президент России Владимир Путин в марте заявил о необходимости создать санитарную зону на Украине, если ВСУ продолжат атаковать приграничные районы РФ. В мае глава государства объяснил наступление российских войск под Харьковом стремлением обезопасить Белгородскую область от ударов украинских боевиков.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление президента, отметил, что пределы буферной зоны на украинской территории будут зависеть от дальности вооружений, переданных киевскому режиму. По его мнению, границу территории безопасности нужно провести не ближе, чем по территории Днепропетровской области.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, Запад вынуждает Россию увеличивать санитарную зону, поставляя Киеву всё более дальнобойные ракеты. Может быть так, что пределы этой территории пройдут по западной границе Украины «или уже в самой Польше», подчеркнул политик.