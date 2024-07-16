Киев, 16 июля, 2024, 05:19 — ИА Регнум. В связи с ухудшающимся энергоснабжением к осени на Украине могут остаться лишь одни пенсионеры. Такой прогноз озвучила в эфире YouTube-канала Новости. Live депутат Верховной рады Нина Южанина, комментируя совет украинцам переходить «на вёдра и колодцы» от председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков без света

«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть», — заявила Южанина.

Депутат Рады считает, что у властей Украины нет разумного решения, механизма по устранению проблем в энергетической сфере.

Как сообщало ИА Регнум, жителям Украины не стоит жаловаться на аномальную жару в стране на фоне отсутствия возможности охлаждать воздух кондиционером, заявил Даниил Гетманцев. Он посоветовал использовать вместо кондиционеров «ведра и колодцы». По его словам, они помогают не только «преодолеть любую жару, но и сделать это весело».

Украинская энергосистема при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах предстоящей зимой может не выдержать. Отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

22 июня исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что если власти не примут меры по восстановлению энергосистемы страны, то украинцы зимой смогут использовать электричество менее четырёх часов в день.

В апреле в Одесской области неизвестные подожгли подстанции, в результате несколько населённых пунктов остались без света. Издание «Страна. ua» сообщило, что в селе Кубей был подожжён резервный трансформатор, работавший вместо сгоревшего двумя месяцами ранее основного. Без энергоснабжения остались три села.