Курск, 11 августа, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Пиротехники завершили обследование жилого дома в Курске после падения на него обломков ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Изъяты поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов, сообщили 11 августа в пресс-службе МЧС.

Владимир Гердо/ТАСС

Установлено, что части снаряда сначала сбили два дерева и потом попали в многоквартирный дом.

«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы попали на излёте. Из-за близкого расстояния к дому выбило окна вместе с рамами», — приводятся в Telegram-канале министерства слова одного из представителей отряда.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар. В доме пострадало остекление, повреждения получили балконы, несущие конструкции не задеты.

Из повреждённого здания спасли 15 человек, ещё 30 эвакуировали. Позднее врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что в результате инцидента пострадали 15 человек. Состояние двоих врачи оценивали как тяжёлое. Мэр города Игорь Куцак пообещал, что всем, кто пострадал, власти окажут всю необходимую помощь.

Очевидцы рассказали, что в момент падения обломков ракеты на девятиэтажный дом его жильцы спали. Раздавшийся от снаряда спровоцировал панику. По мнению корреспондента «Известий», упавшие обломки ракеты ВСУ по размерам похожи на снаряд тактического ракетного комплекса «Точка-У». Точная информация будет предоставлена экспертами.