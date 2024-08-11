Курск, 11 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В момент падения обломков сбитой ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на девятиэтажный дом в Курской области жильцы спали. Как рассказали очевидцы «Известиям», от грохота началась паника.

Илья Питалев/РИА Новости

«Долбануло так, что мы подскочили. <…> Стёкла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― всё отвалилось. Мы сразу поднялись и выбежали», — рассказала местная жительница.

Корреспондент с места события сообщил, что три автомобиля полностью выгорели. Очаги возгорания потушили. По его словам, автомобиль полностью изрешечён осколками. Упавшие обломки ракеты ВСУ по размерам похожи на снаряд тактического ракетного комплекса «Точка-У», заявил журналист. Эксперты должны дать точную информацию.

«Это волна была, прям волна такая. Мы в коридор вовремя выбежали», — рассказала другая жительница дома.

Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что многоэтажному дому от удара ракеты были нанесены серьезные повреждения. В результате падения обломков снаряда пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали в городские медучреждения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа на жилой дом в Курске упали части сбитой ракеты ВСУ. После этого начался пожар. МЧС сообщило, что в доме пострадало остекление, повреждения получили балконы, несущие конструкции не задеты.

Мэр Курска заявил, что жители пострадавшего дома могут перебраться в пункты временного размещения. Для них власти подготовили места в загородном лагере.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что спецслужбы Украины распространяют недостоверную информацию якобы о панике в Курске. Смирнов добавил, что ситуация в городе находится под контролем.