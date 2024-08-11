Грозный, 11 августа, 2024, 18:09 — ИА Регнум. В Чечне готовы принять людей, которым пришлось эвакуироваться из приграничных районов Курской области, заявил 11 августа глава региона Рамзан Кадыров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Он отметил, что в Курскую область из Чечни было направлено 20 т продовольствия. В качестве гуманитарной помощи в пункты временного размещения отправлены также предметы первой необходимости. Эти вещи и продукты предназначаются для 4 тыс. жителей приграничных территорий, которым пришлось покинуть свои дома.

Кадыров сообщил, что из Чечни помощь в Курскую область поступила не только мирным жителям, но и военнослужащим.

«Кроме этого, дал поручение соответствующим органам оперативно создать максимально комфортные условия для принятия при необходимости беженцев из Курской области», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия 6 августа совершила нападение на приграничные районы Курской области. Российские военные и пограничники не позволили ВСУ проникнуть вглубь региона и начали оттеснять противника к границе. В Курской области ввели режим контртеррористической операции.

Началась эвакуация жителей приграничных районов. В регионе развернули пункты временного размещения. Президент России Владимир Путин 7 августа призвал губернаторов оказать помощь Курской области. В регион начали со всей страны поступать гуманитарные грузы. Пункты временного размещения открылись в Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Тверской и Московской областях.

МЧС 11 августа сообщило, что в Курскую область доставлено около 80 т гумпомощи, в том числе палатки, одеяла и постельные принадлежности, передвижные электростанции, средства гигиены, мебель, питьевая вода, продовольствие. Гуманитарные грузы прибывают автоколоннами ведомства со всей страны.