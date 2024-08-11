Вашингтон, 11 августа, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Сложившаяся в настоящее время ситуация на Ближнем Востоке может легко перерасти в войну регионального характера. Об этом 11 августа заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS.

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Глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он всё ещё возможным прекращение огня в секторе Газа, добавив, что считает подготовленный им одобренный «Группой семи» план по прекращению огня в регионе жизнеспособным.

«Я работаю буквально каждый день — и вся моя команда — над тем, чтобы не допустить перерастания [ситуации] в региональную войну. Но это легко может произойти», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, высокопоставленный представитель Белого дома 9 августа заявил, что США направили в Ближневосточный регион на фоне угрозы эскалации в нём «ужасно много военной силы», в том числе истребители пятого поколения F-22. По его словам, Вашингтон хочет быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам.

Ранее в этот же день лидеры Египта и Катара Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад аль-Тани вместе с Байденом призвали Израиль и ХАМАС 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня на территории сектора Газа. Переговоры предлагается провести в Дохе или в Каире.

Телеканал CNN 10 августа сообщил, что США хотят предоставить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники. Отмечалось, что Тель-Авив получит это вооружение только через несколько лет, так как оно ещё пока только создаётся.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 9 августа заявил об обеспокоенности Москвы из-за опасности расширения конфронтации на Ближнем Востоке. Дипломат уточнил, что РФ подтверждает неизменную позицию в поддержке единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана.