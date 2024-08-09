Вашингтон, 9 августа, 2024, 06:27 — ИА Регнум. США направили на Ближний Восток «ужасно много военной силы», включая истребители пятого поколения F-22, на фоне угрозы эскалации в регионе. Об этом 8 августа заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома на спецбрифинге, сообщает издание The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные силы США

Отмечается, что заявление сделано на фоне предложения возобновить переговоры о прекращении огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

Как пояснил чиновник, Белый дом не видит законных оснований для Ирана начать военные действия против Израиля. При этом, по словам чиновника, США хотят быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам, и пообещал «значительные последствия» для Ирана в случае атаки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры Египта, Катара и США Абдель Фаттах ас-Сиси, шейх Тамим бен Хамад аль-Тани и Джозеф Байден призвали Израиль и ХАМАС 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Переговоры предлагается провести в Дохе либо в Каире.

Посредники готовы предоставить окончательный вариант проекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Как указал глава Госдепа Энтони Блинкен, дальнейшие атаки на Ближнем Востоке повышают риски непредсказуемых опасных последствий для всего региона.

Блинкен отметил, что США и партнёры ведут интенсивную работу по снижению напряженности на Ближнем Востоке и над предотвращением эскалации конфликта. При этом глава Госдепа подчеркнул, что готовность США защищать Израиль и обеспечивать его безопасность остаётся «незыблемой».