Вашингтон, 10 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены предоставить Израилю $3,5 млрд для приобретения американского оружия и военной техники. Об этом вечером 9 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Israel Defense Forces/Global Look Press

По информации последних, вечером 8 августа американский Госдеп сообщил Конгрессу, что администрация президента США Джо Байдена намерена направить Тель-Авиву «иностранное военное финансирование на несколько миллиардов» из средств, выделение которых было согласовано законодателями ещё в апреле.

Уточняется, что это даст возможность Израилю приобрести у США продвинутые виды вооружений, а также другое необходимое ему оборудование.

При этом, как отмечает телеканал, Тель-Авив не получит американское оружие сразу на всю эту сумму, потому что предназначенное для него вооружение ещё только создаётся. Из-за этого США поставят его Израилю только через несколько лет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль срочно достичь прекращения огня в секторе Газа. Он также в очередной раз подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер 4 августа заявил о готовности Вашингтона помочь Израилю защититься в связи с высоким уровнем угрозы. По его словам, сейчас уровень рисков и угроз Израилю «чрезвычайно высок», а разворачивающиеся в регионе события могут серьёзно отразиться на ведении переговоров.