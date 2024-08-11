Симферополь, 11 августа, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Украину ожидает участь санитарной зоны. Такое мнение 11 августа высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все идёт к тому, что вся территория бывшей Украины, которая не войдёт в состав РФ, станет санитарной зоной», ― процитировала Константинова «Российская газета».

Он подчеркнул, что киевский режим делает всё возможное для превращения остатков страны в непригодную для жизни территорию.

«Народ оттуда окончательно разбежится, промышленность и инфраструктура доразвалятся», ― указал парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Нина Южанина 16 июля заявила, что в связи с ухудшающимся энергоснабжением до зимы на Украине могут остаться лишь одни пенсионеры, которые выжили. По её словам, семьи, в которых есть дети, с такими условиями не смогут справиться.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев порекомендовал украинцам переходить «на вёдра и колодцы». Такой совет он дал на фоне отсутствия возможности охлаждать воздух кондиционерами в аномальную жару.

10 августа американский политолог Джон Миршаймер заявил, что за время конфликта Украина лишилась от 50% до 90% электросетей, что приведёт к катастрофическим последствиям зимой.

По оценке Европейской комиссии, восстановление Украины после завершения конфликта с Россией обойдётся в 452,8 млрд евро. При этом украинские официальные лица, в том числе советник главы киевского режима по экономическим вопросам Олег Устенко, заявляли, что Киев рассчитывает получить от России 1 трлн долларов.

Согласно данным Европейского инвестиционного банка, для восстановления Украины по меньшей мере потребуется сумма, превышающая 1 трлн долларов государственного и частного капитала.