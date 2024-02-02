Киев, 2 февраля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Украина рассчитывает получить от России $1 трлн, заявил советник главы киевского режима по экономическим вопросам Олег Устенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил о словах премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который еще в 2022 году требовал от Москвы 750 млрд долларов.

«Добавьте туда ещё косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн», — цитируют его «Украинские новости».

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября 2023 года замглавы министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев никогда не подпишет мирное соглашение, если в нём не будет условия о репарациях Украине.

Декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот в беседе с ИА Регнум сказал, что представители украинской стороны тем самым начали торговаться об условиях мира.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также прокомментировал заявление и отметил, что фактически такое заявление является отказом от переговоров, так как это условие неприемлемо для Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно западные страны весной 2022 года запретили киевским властям проведение мирных переговоров с Россией, так как им не нужен путь к миру.