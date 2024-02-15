Брюссель, 15 февраля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Восстановление Украины после конфликта с Россией обойдётся в 452,8 млрд евро, говорится в экспертных материалах Еврокомиссии, которые приводит ТАСС.

РИА Новости/Валерий Мельников

Так, согласно обновлённой оценке ущерба и потребностей, опубликованной 15 февраля правительством Украины, группой Всемирного банка, Еврокомиссией и ООН, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит 452,8 млрд евро (486 млрд долларов).

Год назад потребности оценивались в 383 млрд евро (411 млрд долларов).

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы киевского режима по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина рассчитывает получить от России 1 трлн долларов. Он напомнил о словах премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который ещё в 2022 году требовал от Москвы 750 млрд долларов. А замглавы министра юстиции Украины Ирина Мудра указывала, что Киев никогда не подпишет мирное соглашение, если в нём не будет условия о репарациях Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала в связи с этим, что украинские политики находятся в состоянии агонии, поэтому не следует скрупулезно анализировать заявления официальных лиц с Украины о том, что Киев якобы не пойдёт на мирные переговоры с Москвой без выплаты репараций.

По украинским счетам должен платить Запад, поскольку он вверг Украину в конфликт, заявил корреспонденту ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. Как указал эксперт, подобного рода требования может предъявлять только победитель к проигравшей стороне и это называется контрибуциями, репарациями.