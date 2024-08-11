Москва, 11 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России уничтожили два малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области, а также три дрона самолётного типа над Белгородской областью. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 10:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, российские средства ПВО сбили над регионом свыше 10 дронов украинских войск. Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате этого никто не пострадал и нет повреждений.

В ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, при этом фрагменты одного из беспилотников упали на объект энергетической инфраструктуры. В результате атаки пострадали не менее девяти человек.