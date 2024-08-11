Воронеж, 11 августа, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России обезвредили в небе над Воронежской областью более 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил 11 августа губернатор Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ранее он написал, что над территорией региона сбили несколько дронов.

«На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — уточнил глава области.

По данным Гусева, их уничтожением занимались российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор отметил, что, согласно предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Глава региона также призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения. Он добавил, что угроза ударов дронами в области сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Фрагменты одного дрона упали на объект энергетической инфраструктуры. В результате удара по городу пострадали по меньшей мере девять человек.

Кроме того, после указанной атаки губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал о детонации взрывоопасных объектов. 10 августа глава региона проинформировал, что специалисты-взрывотехники продолжают обезвреживание упавших в Липецке частей дронов.