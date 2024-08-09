Липецк, 9 августа, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Девять мирных жителей пострадали в Липецкой области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил 9 августа губернатор Игорь Артамонов.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На текущий момент в списке пострадавших девять человек», — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что побывал в больнице, где находятся пострадавшие. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 9 августа Артамонов написал в Telegram о шести пострадавших в результате атаки дронов на Липецкую область.

Липецк в ночь на 9 августа подвергся массированной атаке украинских дронов. При падении одного из БПЛА был повреждён объект энергетической инфраструктуры.

Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 75 украинских дронов, 19 из них были сбиты на территорией Липецкой области.