Москва, 11 августа, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Расчёт РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронированной техники украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщило 11 августа Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Российский «Торнадо» обрушился на колонну бронированной техники ВСУ», — сообщило ведомство.

В результате уничтожены пять бронеавтомобилей и до 20 военных украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские военные атаковали позиции российских сил в приграничных районах Курской области. В регионе ввели ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные разобьют силы противника и выйдут на госграницу.

Минобороны сообщило 10 августа, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка.

Российское оборонное ведомство сообщило 11 августа, что вертолёты Ка-52 уничтожили живую силу и бронетехнику украинской армии в приграничном районе Курской области. Удар по позициям ВСУ российские «Аллигаторы» нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8.