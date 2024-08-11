Сеул, 11 августа, 2024, 08:52 — ИА Регнум. В субботу, 10 августа, КНДР запустила в направлении Южной Кореи порядка 240 шаров с мусором. Об этом 11 августа сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Кадр из видео

Уточняется, что, по данным Объединённого комитета начальников штабов армии Южной Кореи, на территории страны приземлились только 10 из этих шаров и по состоянию на 10:00 (06:00 мск) их в воздухе уже не было.

В материале отмечается, что Пхеньян произвёл запуск шаров несмотря на то, что в этот момент ветер дул в северном и северо-восточном направлении. Упавшие шары нашли в северных частях провинции Кёнгидо, в пакетах находились макулатура и мусор и не было опасных веществ.

Как передавало ИА Регнум, вечером Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о новом запуске Пхеньяном шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Военные страны призвали сограждан не приближаться к упавшим шарам и сообщать о местах их падения.

В начале июня Северная Корея отправила в направлении Южной Кореи свыше 300 шаров с мусором. Пхеньян сделал это в ответ на распространение Сеулом пропагандистских листовок.

После этого КНДР ещё неоднократно отправляла в сторону Южной Кореи шары с мусором. Так, 24 июля шар с мусором приземлился на территории офиса президента и минобороны страны в Сеуле. Позднее в этот же день северокорейские шары с мусором приземлились на военной базе США в Южной Корее.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик 28 июля призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором.