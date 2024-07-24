Сеул, 24 июля, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Шар с мусором, запущенный из КНДР, приземлился в центре Сеула, на территории комплекса, где расположены администрация президента и минобороны Республики Корея. Об этом 24 июля сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

«Упавший мусор был обнаружен на территории правительственного комплекса в районе Йонсан в ходе мониторинга ситуации с запущенными из Северной Кореи шарами с мусором» — пояснили в службе, занимающейся охраной президента.

Уточняется, что специалисты по реагированию на химические и биологические угрозы не нашли опасных или токсичных веществ среди упавших объектов. Никакой угрозы шары не представляют. Отмечается, что южнокорейские военнослужащие не сбивают шары в воздухе, чтобы избежать разлёта потенциально опасного мусора. Шары собирают после их приземления.

Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи продолжает мониторинг ситуации, так как часть шаров, запущенных Северной Кореей, ещё находится в воздухе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Северной Корее снова запустили воздушные шары с мусором в направлении северной части южнокорейской провинции Кёнгидо. Гражданам рекомендовано не приближаться к упавшим шарам, не трогать их, а в случае обнаружения шара немедленно связаться с полицией либо с военными.