Токио, 28 июля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кори Син Вон Сик и его коллега из США Ллойд Остин призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором на территорию южнокорейской республики. Об этом сообщило 28 июля агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Минобороны.

AP/TASS

Главы оборонных ведомств провели переговоры в Токио. На них Син Вон Сик подчеркнул, что кампания КНДР по запуску воздушных шаров угрожает суверенитету Южной Кореи и нарушает условия перемирия, завершившего Корейскую войну.

Два государства подтвердили готовность сдерживать «провокации» КНДР и осудили якобы незаконную торговлю оружием и передачу военных технологий между Пхеньяном и Москвой.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля Воздушные шары с мусором, запущенные с территории КНДР в сторону Южной Кореи, приземлились на американской военной базе и на территории президентской резиденции в Сеуле.

Начиная с мая, Пхеньян отправил более 150 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. В них были пластик, батарейки, окурки и навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле.

Как пояснили в КНДР, запуск воздушных шаров стал ответом на кампании южнокорейских активистов по распространению листовок, осуждающих северокорейские власти. Сеул в свою очередь заявил, что возобновит вещание громкоговорителей на границе с КНДР.