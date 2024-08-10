Сеул, 10 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом 10 августа сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

YONHAP/ЕРА/ТАСС

«Объединённый комитет начальников штабов [Республики Корея] заявил, что обнаружил запуски [шаров], отметив возможность того, что воздушные шары движутся в сторону северной части провинции Кёнгидо, которая окружает Сеул», — говорится в сообщении.

Военные Южной Кореи также призвали жителей страны не приближаться к упавшим шарам и сообщать о местах их падения.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Северная Корея отправила в направлении Южной Кореи свыше 300 шаров с мусором. Власти КНДР делают это в ответ на распространение Сеулом пропагандистских листовок.

После этого КНДР ещё неоднократно отправляла в сторону южной части Кореи Шары с мусором. Так, 24 июля северокорейский шар с мусором приземлился на территории офиса президента и минобороны страны в Сеуле. Позднее в этот же день шары с мусором приземлились на американской военной базе в Южной Корее. Отмечалось, что шары не представляют никакой угрозы.

Глава минобороны Южной Кореи Син Вон Сик и его коллега из США Ллойд Остин 28 июля призвали КНДР прекратить запуск шаров с мусором. По утверждению Син Вон Сика, запуск шаров КНДР угрожает суверенитету Южной Кореи и нарушает условия перемирия, завершившего Корейскую войну.