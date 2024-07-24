Воздушные шары с мусором из КНДР приземлились на военную базу США
Воздушные шары с мусором из КНДР приземлились на военную базу США в Южной Корее
Сеул, 24 июля, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Воздушные шары с мусором, запущенные с территории КНДР в сторону Южной Кореи, приземлились на американской военной базе. Об этом 24 июля сообщил телеканал CBS News.
«На этот раз часть мусора приземлилась на территории президентской резиденции Южной Кореи в Сеуле и на военной базе США неподалёку», ― говорится в материале.
В администрации главы государства заявили, что в режиме реального времени отслеживали траекторию полёта воздушных шаров и точно определили место приземления. Власти не пытались сбить воздушный шар, направлявшийся к президентской резиденции, чтобы избежать причинения какого-либо ущерба. Кроме того, было неясно, что мог перевозить воздушный шар. В итоге это оказалось очередной порцией мусора.
Как сообщало ИА Регнум, один из шаров с мусором, запущенный из КНДР, приземлился в центре Сеула, на территории комплекса, где расположены администрация президента и минобороны Республики Корея в районе Йонсан. Специалисты по реагированию на химические и биологические угрозы обследовали упавшие объекты и не нашли опасных или токсичных веществ.
Начиная с 28 мая, Пхеньян отправил более 150 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. В них были пластик, батарейки, окурки и навоз. Один из шаров прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле.
КНДР после этого неоднократно повторяла эту акцию, запустив в течение пяти дней 15 тонн мусора. Как пояснили в КНДР, запуск воздушных шаров стал ответом на кампании южнокорейских активистов по распространению листовок, осуждающих северокорейский режим. Сеул в свою очередь заявил, что возобновит вещание громкоговорителей на границе с КНДР.
24 июня воздушные шары с мусором, запущенные Северной Кореей, достигли Сеула. Агентство Yonhap уточнило, что в содержащейся в шарах почве и мусоре нашли паразитов, однако никаких вредных веществ обнаружено не было.
В Северной Корее 24 июля снова запустили воздушные шары с мусором в направлении северной части южнокорейской провинции Кёнгидо. Гражданам рекомендовано не приближаться к упавшим шарам, не трогать их, а в случае обнаружения шара немедленно связаться с полицией либо с военными.