Воронеж, 11 августа, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Российские военные сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью, написал 11 августа глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В своём Telegram-канале он уточнил, что цели сбивались средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа», — сообщил губернатор.

Согласно предварительной информации, которую привёл Гусев, в ходе атаки удалось избежать ранения людей и повреждений инфраструктуры. Глава региона отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе продолжает действовать.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 августа, по данным Минобороны РФ, средства ПВО России сбили над российской территорией не менее 32 украинских БПЛА. При этом над Ярославской областью уничтожили шесть дронов, а над Курской — 26 беспилотников.

Позднее глава Ярославской области Михаил Евраев проинформировал о том, что украинские БПЛА попытались атаковать в регионе одно из предприятий. Он уточнил, что на месте падения сбитых дронов нет пострадавших и разрушений.