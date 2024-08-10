Ярославль, 10 августа, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Украинские беспилотники в ночь на 10 августа попытались нанести удар по одному из предприятий на территории Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев.

MOD Russia/Global Look Press

Он отметил, что при подлёте к городу российские силы ПВО сбили несколько дронов.

«На месте их падения разрушений и пострадавших нет. В зоне обнаружения работают экстренные службы», — сообщил Евраев в своём Telegram-канале.

Глава региона предупредил жителей, что не следует трогать фрагменты упавших БПЛА и приближаться к ним. Если кто-то обнаружит обломки, нужно сообщить о месте их находки по телефону «112».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 августа российские силы ПВО сбили над территорией страны 32 украинских дрона. Над Ярославской областью уничтожено шесть, над Курской — 26 БПЛА, уточнили в Министерстве обороны России.