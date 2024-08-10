Москва, 10 августа, 2024, 07:18 — ИА Регнум. В ночь с 9 на 10 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в двух регионах России по меньшей мере 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что 26 дронов удалось нейтрализовать в Курской области. Ещё шесть были сбиты в Ярославской области.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА самолетного типа: 26 — над Курской областью и шесть — над Ярославской областью», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 8 на 9 августа силы ПВО России обезвредили в нескольких регионах России в общей сложности 75 дронов. Больше всего БПЛА было уничтожено в Белгородской области — 26. Беспилотники также были уничтожены в Липецкой (19 БПЛА), Курской (семь), Брянской (пять), Воронежской (четыре) и Орловской (один) областях. Над Крымом удалось уничтожить пять беспилотников, а над черноморской акваторией — восемь.

При этом в Липецке, который подвергся массированной атаке БПЛА, получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В результате нападения пострадало не менее девяти мирных жителей. Также, под данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, произошла детонация взрывоопасных объектов.