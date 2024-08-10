Курск, 11 августа, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Мэр Курска Игорь Куцак прибыл к жилому дому, на который упали части сбитой ракеты ВСУ. Об этом он написал 11 августа в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Игоря Куцака

«Нахожусь на месте происшествия», — сообщил градоначальник.

Куцак показал фотографию с места случившегося. Он отметил, что кроме вспыхнувшего пожара получили повреждения несколько автомобилей.

Мэр также пообещал, что власти окажут помощь жителям пострадавшего дома и владельцам машин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о падении на жилой дом в Курске частей сбитой ракеты ВСУ проинформировал врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он добавил, что после этого вспыхнул пожар.

В ночь с 8 на 9 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что над акваторией Чёрного моря российские военные уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Её обнаружили далеко от побережья.