Донецк, 10 августа, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще 16 пострадали в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он рассказал, что в Кировском районе Донецка погиб мужчина 1953 года рождения, одна женщина пострадала. Ещё один мужчина ранен в Куйбышевском районе города. Кроме того, в Горловке ранения получили 14 мирных жителей, состояние трёх из них тяжёлое.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что повреждены пять жилых строений, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль.

Пушилин уточнил, что украинские боевики совершили за день 26 вооружённых атак, выпустили около 70 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм и ударные беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля украинские военные обстреляли Донецк и Горловку с помощью 13 снарядов натовского калибра 155 мм, включая боеприпасы кассетного типа.

В мае Пушилин сообщал, что с 2014 года в результате атак ВСУ погибли более 9,3 тыс. жителей республики. Среди них — 239 детей, зафиксировано 14 117 ранений гражданских лиц, в том числе были ранены 886 детей.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что страна никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан. Государственная дума в январе приняла обращение к ООН об атаках ВСУ по мирным гражданам на российских территориях.