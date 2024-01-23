Москва, 23 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Государственная дума приняла обращение к ООН об атаках украинских формирований по мирным гражданам на российских территориях. Об этом стало известно 23 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Депутаты выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует поистине варварские террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российских территорий и оправдать провальные действия украинских вооруженных формирований на линии боевого соприкосновения», — говорится в документе.

Парламентарии также назвали недавний обстрел рынка в Донецке украинскими военными ужасным и бессмысленным терактом, демонстрирующим преступную сущность Киева и его идеологию ненависти, сопутствующую «бандеровскому культу смерти». Напомнив об атаке ВСУ по Белгороду 30 декабря 2023 года, депутаты сравнили киевский режим и исполнителей резни в Хатыни и Волыни, где жертвами стали также мирные жители.

«Провокационная политика коллективного Запада, поощряющая украинских главарей наносить кровавые удары по мирному населению России, не останется без нашего решительного ответа и лишь добавит мотивации российским солдатам для того, чтобы достичь всех целей специальной военной операции», — резюмировали в Госдуме.

Проект обращения внесли на рассмотрение депутатов накануне. ООН призвали осудить действия киевского режима и дать им правовую оценку, так как участились случаи неизбирательных ракетно-артиллерийских обстрелов и атак с использованием беспилотников на российские населённые пункты, в результате которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 января ВСУ обстреляли рынок «Меркурий» в Кировском районе Донецка. По городу нанесли комбинированный артиллерийский удар с кураховского и красногоровского направлений, в результате которого погибли 28 мирных жителей, пострадали 26 человек. В течение дня ВСУ 27 раз обстреляли территорию ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ситуации в Донецке и он дал необходимые поручения. Представитель Кремля добавил, что киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин позднее сообщил, что обстрелы проводились по особой схеме, позволяющей уничтожить как можно больше людей.