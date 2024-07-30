Донецк, 30 июля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку с помощью 13 снарядов натовского калибра 155 мм, включая кассетный тип. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 15.35 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в Telegarm-канале представительства.

По информации СЦЦК, украинские военные обстреляли из Дзержинска населённый пункт Горловка в 17:10, 17:40 и 18:20. Украинские войска в указанный период выпустили девять снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками села Малые Копани пострадал ребёнок, его госпитализировали.

29 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали женщина и её 16-летняя дочь.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 июля заявил, что всего с 2014 года от действий украинских формирований в ДНР и ЛНР погибли не менее 304 детей, пострадали — 1427.

В ДНР 27 июля отмечался День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Выбор даты связан с трагическими событиями, произошедшими в ДНР в 2014 году. Так, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар из установок «Град» по центру Горловки. В результате действий украинских формирований погибли 22 мирных жителя, в том числе четверо детей.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что страна никогда не забудет о преступлениях киевского режима против российских граждан. Государственная дума в январе приняла обращение к ООН об атаках ВСУ по мирным гражданам на российских территориях.