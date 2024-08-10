Москва, 10 августа, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Появилось полное видео спасения военкора Евгения Поддубного, который был ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области. Кадры в субботу, 10 августа, опубликовал телеканал RT.

Кадр из видео

На записи с видеорегистратора россиянина Сергея видно, как слева от дороги появился горящий автомобиль и на трассу вышел раненый Поддубный, который, приблизившись к машине, попросил довезти его до больницы.

В этот момент появился автомобиль Николая Рыльского, который не смог попасть в Суджу, развернулся и поехал обратно. Увидев машину Сергея, он спросил, требуется ли помощь. В итоге Поддубного пересадили в автомобиль Рыльского.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рыльский рассказал о спасении Поддубного. По словам мужчины, по его автомобилю попытался нанести удар украинский дрон, после чего он увидел военкора и оказывающего ему помощь человека. После этого он посадил журналиста в машину. Мужчина также отметил, что всю дорогу разговаривал с Поддубным, задавал вопросы, заставлял петь, чтобы тот не терял сознание.

Поддубного госпитализировали сначала в Курскую областную больницу, а затем доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. 10 августа там сообщили, что состояние военкора остаётся тяжелым, но стабильным.

Сам журналист поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.